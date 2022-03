Itatiaia (RJ) e Murici das Portelas (PI) elegem novos prefeitos

Duas cidades do país – Itatiaia (RJ) e Murici das Portelas (PI) – foram ontem (13) às urnas para a escolha de novos prefeitos, depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter cassado, no ano passado, os ocupantes anteriores dos cargos, que haviam sido eleitos em 2020.

No caso de Itatiaia, Irineu Nogueira (PTB), que recebeu 47,95% dos votos, venceu a eleição suplementar de domingo. O prefeito anterior, Eduardo Guedes (PSC), foi cassado depois que o TSE considerou que ele havia assumido por um terceiro mandato.

Então vereador, Guedes assumiu a prefeitura em 2016 para um mandato tampão, e acabou eleito prefeito naquele mesmo ano. Ele voltou a se candidatar em 2020, alegando que sua primeira vitória não poderia ser considerada uma reeleição. De início, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) deu razão a ele, mas o entendimento foi depois revertido pelo TSE.

No caso de Murici das Portelas, a nova eleita foi Francisca das Chagas de Souza, a Chaguinha da Saúde (PSD), com 55,35% dos votos válidas. Ela assumirá a prefeitura depois da cassação de Ana Lina Cunha (PSD). O TSE cassou o mandato dela no ano passado por ela ter sido primeira dama no mandato anterior. Pela Constituição, cônjuges de chefes do executivo não podem se candidatar ao mesmo cargo.

Os novos eleitos devem agora ocupar as prefeituras até dezembro de 2024.

