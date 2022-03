Camilo fala em admiração pelo Psol e diz que PT está aberto a dialogar com todos

Na semana passada, lideranças nacionais do Psol e do PT tiveram uma reunião, em Brasília, para traçar os termos de uma eventual troca de apoio em 2022

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), comentou o apoio declarado por integrantes do Psol Ceará ao ex-presidente Lula (PT) e a intenção deles de compor um palanque com os petistas nas eleições de 2022. Santana disse ter “admiração” pelos quadros do Psol no Estado e sinalizou que a união depende apenas do diálogo, que já vem ocorrendo.

“Tenho admiração pelas pessoas do Psol: Renato Roseno (deputado estadual), ela (Adelita Monteiro, pré-candidata ao governo do Ceará) e aí cabe o diálogo com o PT. Nós estaremos sempre abertos a dialogar com todos os partidos e o Psol é um grande partido”, afirmou durante a aula inaugural do Curso de Formação da Polícia Civil, nesta segunda-feira, 14, em Fortaleza.

Pré-candidata ao Governo do Estado pelo Psol, Adelita Monteiro, afirmou na semana passada a intenção de fortalecer um eventual palanque do ex-presidente Lula, e defende a coalizão para garantir uma vitória do petista já no 1° turno da disputa eleitoral. Durante participação no programa Jogo Político, do O POVO, ela destacou a reunião entre as cúpulas nacionais do PT e do Psol para discutir o cenário em 2022.

"Nós precisamos colocar o que nos é importante, as propostas que a gente acha que são válidas, ouvir do PT, o que pra eles é importante, é válido, e dialogar o suficiente", afirmou Adelita em 8 de março.

No dia seguinte, lideranças do Psol e do PT tiveram uma reunião, em Brasília, para traçar os termos de uma eventual troca de apoio. A presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffmann, publicou mensagem nas redes sociais após o encontro.

“Muito boa nossa conversa com o Psol. Convergências com pontos programáticos e necessidade de enfrentar e vencer Bolsonaro e o bolsonarismo. Vamos continuar a conversa via nossas Fundações e na articulação política”, escreveu a petista.



Com informações do repórter Filipe Pereira.

