RC diz que Camilo "constatou uma verdade" ao confrontar Wagner sobre segurança

Pré-candidato do PDT ao Governo do Ceará, Roberto Claúdio endossou fala do aliado Camilo Santana (PT) na discussão com Capitão Wagner (Pros), que representará a oposição na disputa ao Palácio da Abolição. Segundo o ex-prefeito de Fortaleza, o governador do Ceará "constatou uma verdade" ao dizer que Wagner não deu contribuições na segurança pública cearense. A contribuição, segundo o petista, foram os dois motins da PM do Ceará, em 2011-2012 e 2020.

"Capitão teve a oportunidade de exercer três mandatos diferentes, vereador, deputado estadual e federal, e fica a pergunta: o que de fato o Capitão Wagner fez para fortalecer ou ajudar a segurança do povo cearense?", afirmou RC.

Como resposta, Wagner apresentou nas redes três propostas para a área: "dobrar o número de policiais nas ruas do Estado; investimento pesado em inteligência; e plano de ação social nas áreas mais vulneráveis".

Ele também lembrou de visitas aos então secretários Delci Teixeira e André Costa (Segurança e Defesa Social) para apresentação de propostas.

