WhatsApp suspende contas de administradores de grupos em apoio a Lula

O WhatsApp suspendeu contas de administradores dos grupos oficiais de apoio ao pré-candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva no chamado Lulaverso. A atividade nos grupos foi prejudicada.

O Lulaverso é um portal multiplataforma criado pela comunicação do ex-presidente e está presente no Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp e Telegram. A iniciativa que estreou nesta segunda-feira, 7, busca alcançar o público mais jovem com gifs, figurinhas, memes e vídeos em apoio ao petista.

Até o momento, os grupos no Lulaverso vão até o número 20 - grupos que o Estadão teve acesso chegam perto do limite de 256 usuários imposto pelo WhatsApp. Nas outras plataformas somadas, o Lulaverso tem cerca de 20 mil seguidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Procurada, a assessoria de imprensa do petista diz que o banimento foi uma reação automática do sistema do WhatsApp à movimentação intensa em alguns grupos. Ainda de acordo com a equipe, foi enviado um relatório técnico ao WhatsApp e não houve outras suspensões. Os grupos devem ser retomados em alguns dias. Questionada sobre o impacto da ação da plataforma, a assessoria não informou quantos grupos foram afetados.

O WhatsApp afirmou ao Estadão que não comenta casos específicos.

Tags