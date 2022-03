PT resolve suspensões do WhatsApp após aplicativo restringir grupos de comunicação de Lula

Segundo a assessoria de Lula, a interrupção das atividades foi uma reação do sistema do WhatsApp à intensa movimentação dos grupos

O WhatsApp suspendeu na última terça-feira, 8, contas de administradores de grupos do PT recentemente criados para a comunicação do ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto.

Segundo a assessoria de Lula, a interrupção das atividades foi uma reação do sistema do WhatsApp à intensa movimentação dos grupos. Ainda de acordo com a equipe do petista, já foi explicado ao aplicativo que a movimentação está “dentro das regras”. Não houve outras suspensões e a equipe está trabalhando para recuperar os números. "Não houve outras suspensões depois disso, o site e os grupos funcionam normalmente e os poucos grupos suspensos devem ser retomados em alguns dias", diz nota.

Mesmo sem a confirmação do ex-presidente sobre sua candidatura, o partido se prepara para aumentar a presença de Lula nas redes sociais. A estratégia é enfrentar o principal adversário: o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que contou com a mobilização de apoiadores no WhatsApp, Facebook e Twitter para vencer as eleições de 2018.

Na última segunda-feira, 7, a equipe do petista lançou, por meio do “Lulaverso”, contas no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Telegram e no TikTok para divulgar as políticas do ex-presidente durante as suas gestões. Na comunicação, o objetivo é usar uma linguagem descontraída e memes para atrair os apoiadores.

No WhatsApp, sempre que a capacidade de participantes de um grupo é alcançada, a equipe de comunicação cria outro. Nesta sexta-feira, 11, o “Lulaverso” conta com 19 grupos, sendo alguns fechados, em que apenas os administradores são autorizados a mandar mensagens, e outros abertos, onde os participantes podem conversar, além de receber os conteúdos enviados pela comunicação do ex-presidente.

