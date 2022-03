Professores de Barbalha deflagram greve por reajuste de 33,24% para categoria

Os professores do município de Barbalha decidiram, nesta sexta-feira, 11, após assembleia, pela oficialização de greve da categoria após criticas sobre o atraso na proposta de reajuste salarial para a categoria pela Prefeitura. Os profissionais pedem a implantação do novo piso do magistério, com ajuste de 33,24% determinado pelo governo federal. Nesta semana, a categoria deliberou pelo envio de um ultimato à gestão do prefeito Guilherme Saraiva (PDT).



No início deste ano, o prefeito havia prometido, em publicações nas redes sociais, a aplicação do percentual conforme a Lei do Piso do Magistério. Depois de dois meses, o sindicato acusa o pedetista de aplicar apenas 11% de aumento, o mesmo concedido aos demais servidores públicos municipais anteriormente.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha (Sindmub), Marciano Santos, em entrevista à Rádio CBN Cariri, apesar de prometer o cumprimento do novo piso integral da categoria aos professores municipais de Barbalha, o Executivo ainda não encaminhou o projeto do aumento salarial para a Câmara Municipal da cidade.

Segundo a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), durante o debate, os educadores e o sindicato da categoria reforçaram a legalidade do benefício, assim como cobraram a instalação de mesa permanente de negociação com a gestão municipal.



Procurado pela reportagem, o prefeito de Barbalha garantiu que deve conceder os 33,24% como já anunciado. "Estamos fazendo contas se vamos conseguir dar o piso linear ou no salário base. Acredito que essa semana concluiremos o estudo", disse.