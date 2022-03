Parlamentares cearenses responsabilizam Bolsonaro por aumento no preço dos combustíveis

Parlamentares cearenses usaram seus perfis nas redes para comentar o aumento no preço dos combustíveis e responsabilizaram o presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo novo reajuste, anunciado pela Petrobras na última quarta-feira, 10, e implementado nesta sexta-feira, 11.

"Novos aumentos pesam no bolso do trabalhador! A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (10) que aumentará seus preços de venda para as distribuidoras em 18,8% na gasolina, em 25% no diesel. O preço do gás de cozinha (GLP) também subirá 16,1%. Tá tudo caro e a culpa é do Bolsonaro!", escreveu o deputado federal José Airton Cirilo.

O colega de partido, José Guimarães, fez uma série de postagens comentando o assunto e relembrou de protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) por ocasião do aumento no preço do insumo. "Onde estão os que gritaram "Fora Dilma" quando a gasolina custava R$ 2,69?", provocou o deputado. "Bolsonaro só governa para os ricos", disse ainda.

Bolsonaro só governa para os ricos. pic.twitter.com/bICg45h2oh — José Guimarães (@guimaraes13PT) March 11, 2022

"O entreguismo do desgoverno Bolsonaro está desmontando a Petrobras e penalizando o povo. A guerra na #UcraniaRussia torna pior o cenário", escreveu a deputada Luizianne Lins (PT), que pediu Lula presidente em 2022.

#Gasolina, diesel e gás de cozinha vão aumentar até 25% nesta sexta. O entreguismo do desgoverno Bolsonaro está desmontando a Petrobras e penalizando o povo. A guerra na #UcraniaRussia torna pior o cenário. #ForaBolsonaroVagabundo #LulaPresidente2022 — Luizianne Lins (@LuizianneLinsPT) March 10, 2022

Já senador Cid Gomes (PDT) lamentou o aumento, que classificou como "absolutamente inaceitável e fora da realidade do brasileiro". "O Brasil não aguenta mais Jair Bolsonaro!"

Mais um aumento dos combustíveis e do gás de cozinha. Absolutamente inaceitável e fora da realidade do brasileiro. O Brasil não aguenta mais Jair Bolsonaro! — Cid Gomes (@senadorcidgomes) March 10, 2022

Também referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro, o deputado André Figueiredo (PDT) destacou o que chamou de inércia do mandatário. "Esse aí não decide nada de nada mais. É um "pato manco", como dizem os americanos. Na verdade, nunca mandou em nada. É um marionete do "sistema". Incrível que tenha conseguido enganar tanta gente, por tanto tempo, com esse papo de "anti-sistema".", escreveu o pedetista.

Esse aí não decide nada de nada mais. É um "pato manco", como dizem os americanos.



Na verdade, nunca mandou em nada. É um marionete do "sistema".



Incrível que tenha conseguido enganar tanta gente, por tanto tempo, com esse papo de "anti-sistema".#PrefiroCiro https://t.co/MRxZfoeSVk — André Figueiredo (@andrepdt12) March 11, 2022

Não podemos aceitar mais aumento no preço dos combustíveis e do gás de cozinha pela Petrobrás, jogando custos para o bolso do trabalhador, enquanto a empresa bate recordes de lucros para alegria do mercado financeiro. O povo brasileiro não merece pagar mais esta conta. — Mauro Benevides Filho (@mauro_bfilho) March 10, 2022

Nesta sexta, o presidente lamentou o fato da Petrobras não ter "esperado mais um dia" antes de divulgar a mudança nos valores e agradeceu ao Congresso Nacional por ter aprovado projeto, ontem à noite, que altera a cobrança do ICMS de combustíveis para diminuir o impacto do reajuste do combustível.

“Eu lamento a Petrobras não ter esperado um dia a mais para anunciar esse reajuste. Mas parabéns à Câmara, ao Senado e também aos nossos ministros que trabalharam nesse projeto” disse durante o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes.

O aumento no preço dos combustíveis ocorre em decorrência da implementação do reajuste de 18,8% no preço da gasolina comum cobrado nas refinarias. A Petrobras reajustou ainda o preço do óleo diesel em 24,9% e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, em 16%.

Todos os derivados de petróleo reajustados pela estatal já computam aumento de preços. As projeções indicam que, no Ceará, por exemplo, os valores devem chegar na máxima de R$ 150 para um botijão de 13kg do gás de cozinha e R$ 9 para o litro da gasolina comum e de R$ 8 para o diesel.

