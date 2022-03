Bolsonaro lamenta Petrobras não ter "esperado um dia a mais" para anunciar reajuste nos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre o reajuste nos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobrás na última quinta-feira, 10. Bolsonaro lamentou a empresa não ter "esperado mais um dia" antes de divulgar a mudança nos valores e agradeceu ao Congresso Nacional por ter aprovado projeto, ontem à noite, que altera a cobrança do ICMS de combustíveis para diminuir o impacto do reajuste do combustível.

“Eu lamento a Petrobras não ter esperado um dia a mais para anunciar esse reajuste. Mas parabéns à Câmara, ao Senado e também aos nossos ministros que trabalharam nesse projeto” disse durante o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, nesta sexta-feira, 11.

Com a aprovação do projeto, Bolsonaro reforçou que haverá redução de cerca de R$ 0,60 no preço final da gasolina para o consumidor. O projeto, segundo ele, será sancionado "logo mais".



“Quero cumprimentar o Senado e a Câmara pela aprovação de projeto que visa, na prática, suavizar o aumento no óleo diesel no dia de ontem. No final das contas, o governo (União) entra com aproximadamente R$ 0,30, os governadores entram com R$ 0,30 e o contribuinte fica com os outros 30 centavos. Logo mais, estarei sancionado este projeto e o reajuste anunciado pela Petrobras ontem, em vez de R$ 0,90, passa para R$ 0,30 na bomba”, sinalizou o presidente.

