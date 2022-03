Assembleia: vereador do PT no Crato assume vaga de Elmano a partir de maio

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, o petista afirmou que o foco do seu mandato será a procura por investimentos e geração de empreso para a região do Cariri.

O vereador do município de Crato, Pedro Lobo (PT), deve assumir a vaga de deputado suplente na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) a partir do mês de maio. A expectativa inicial é que o parlamentar ocupe o cargo durante a licença de quatro meses do deputado Elmano de Freitas (PT), após acordo firmado com o presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT), em dezembro do ano passado.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, o petista afirmou que o foco do seu mandato será a procura por investimento e geração de empreso e renda para a região do Cariri. "Precisamos ter uma pauta no estado que é da geração de empregos, oportunidades, investimentos dos pequeno negócios, atração de novas empresas e pensar o Cariri numa região integrada na construção do desenvolvimento regional", disse Lobo ao jornalista Farias Júnior.



Em 2021, outro acordo permitiu que o presidente do PT em Fortaleza, vereador Guilherme Sampaio, assumisse vaga do deputado estadual Moisés Braz (PT), na Assembleia. Primeiro suplente do partido na Casa, o parlamentar integrou a bancada petista por 120 dias em razão do afastamento de Braz para tratar de assuntos particulares.

