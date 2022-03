"Que eles não esqueçam da importância da advocacia", diz Erinaldo a candidatos ao TJCE

Após a sessão que determinou as duas listas sêxtuplas, o presidente da OAB no Ceará, Erinaldo Dantas, salientou que todos tiveram tempo igual para se apresentar e responder questionamentos. Ele conduziu a sessão ao longo da tarde desta quinta-feira, 10, que durou aproximadamente 7 horas.

"O que a gente tem que fazer é respeitar a decisão do conselho e que o desejo da Ordem dos Advogados do Brasil é de que, quaisquer que sejam os escolhidos, que eles não esqueçam a importância da advocacia, a importância das prerrogativas e a importância de a gente avançar como sociedade através da nossa profissão", desejou o presidente da seccional cearense em áudio enviado ao O POVO por meio da assessoria.

Os 12 escolhidos saíram de uma relação de 26 concorrentes. Neste ano, a OAB não realizou a tradicional consulta pública à categoria. Seria o momento de os advogados votarem para a definição das listas sêxtuplas. A medida gerou discussões e foi alvo de judicialização.

O motivo apontado para não haver a consulta foi o avanço das doenças respiratórias pelo Estado, somados aos decretos do Governo do Ceará com restrições à ocupação de espaços fechados no mês de janeiro, quando a decisão foi tomada.



