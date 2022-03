Câmara aprova PEC que libera a permuta de juízes da Justiça estadual entre estados diferentes

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, 9, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a permuta de local de trabalho de juízes da Justiça estadual de estados diferentes. Após ser aprovada em dois turnos, a matéria segue para apreciação do Senado.

De autoria da deputada Margarete Coelho (PP-PI) e outros, a PEC 162/19 torna possível essa permuta seguindo mecanismo já usado para juízes da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.

A parlamentar destacou que a PEC colocará explicitamente a permissão no texto constitucional. “A emenda constitucional não criará, mas sim declarará, por interpretação autêntica, o direito à permuta entre juízes de direito vinculados a tribunais de justiça de diferentes unidades da Federação”, explicou.

O texto aprovado, um substitutivo da deputada Soraya Santos (PL-RJ), todavia, exige que seja observada a regra constitucional que prevê a ocupação de um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal por membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.

Para a relatora, “a inovação proposta ensejará uma maior vinculação dos juízes às comarcas nas quais trabalham”. “Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) registra que 41% dos magistrados brasileiros não atuam na mesma unidade da Federação em que nasceram”, afirmou.

Com informações da Agência Câmara de Notícias





