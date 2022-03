Assembleia aprova criação da Escola Pública de Trânsito e do Fundo Mais Infância do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou nesse quarta-feira, 9, dois projetos de autoria do Governo do Estado, sendo um deles o projeto de lei complementar n° 04/2022, que prevê a criação do Fundo Mais Infância Ceará, e o projeto de lei nº 32/2022, que trata da criação da Escola Pública de Trânsito do Estado do Ceará.

O primeiro reservou recursos para financiar ações do Programa Mais Infância, e alterou a Lei Complementar nº 158/2016, que criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Ceará.

Dentro do Programa Mais Infância, o fundo será destinado ao Programa Mais Nutrição e outras iniciativas correlatas. A proposição também cita a Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, "que se pauta no enfrentamento da fome, da ampliação do acesso e da disponibilidade de alimentos saudáveis para a população cearense em situação de vulnerabilidade social e do combate ao desperdício e ao descarte de alimentos com alto valor nutricional."

O autor justifica que "dada a relevância desse conjunto de ações para o desenvolvimento social do Estado, prioridade deste Governo, revela-se importante criar um fundo específico cujos recursos possam financiá-las conjuntamente."

O projeto prevê ainda que, dentre os recursos que comporão o Fundo, além de doações e outras fontes, "está prevista a reserva de 80% das receitas decorrentes de ingressos de equipamentos estaduais com escopo relacionado ao desenvolvimento infantil, um dos quais a Cidade Mais Infância", vinculado à Secretaria do Turismo e que será inaugurado em breve.

Também de autoria do Executivo, o projeto de lei nº 32/2022, por sua vez, criou a Escola Pública de Trânsito do Estado do Ceará, na estrutura organizacional do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará (Detran-CE), "com competência para promover, gerenciar, elaborar, coordenar, executar, controlar, avaliar programas e projetos educativos voltados ao exercício da cidadania no trânsito, bem como a criação de programas voltados para ciclistas de baixa renda."

O projeto foi aprovado com emenda modificativa de autoria da deputada Erika Amorim (PSD), que contemplou os ciclistas no programa. "Essas pessoas, em sua grande maioria, só possuem esse meio de transporte para se deslocar e atender diversas necessidades que se apresentam no seu dia-a-dia. Portanto, dependem de ações de educação no trânsito para segurança de suas vidas", sustentou a deputada.



