Vice-presidente do PT, Liliane Araújo será candidata a deputada estadual

Liliane Araújo, advogada e vice-presidente do PT de Fortaleza, é pré-candidata a deputada estadual. Ela é da tendência Movimento PT, no Ceará ligada ao deputado federal José Airton, e membro do diretório nacional do partido. A informação foi confirmada por ela em conversa com O POVO.

Atualmente, o PT não tem mulheres na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). As quatro cadeiras são ocupadas por Acrísio Sena, Elmano Freitas, Fernando Santana e Moisés Braz. Augusta Brito (PCdoB) deve se filiar ainda neste mês, conforme disse ao O POVO.

O PT convidou outros parlamentares, como Nizo Costa (PSB) e Júlio César Filho (Cidadania), na expectativa de se transformar em segunda maior bancada do Legislativo, atrás somente do PDT.

