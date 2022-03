Roberto Cláudio consolida favoritismo para ser candidato a governador pelo PDT? Jogo Político #176

As articulações no PDT ganharam velocidade nos últimos dias, sobretudo a partir do apoio do prefeito José Sarto (PDT) ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) para ser o candidato da base aliada a governador do Ceará. Depois de Sarto, vários outros apoios foram manifestados ao ex-prefeito. Qual o peso das manifestações na decisão do grupo Ferreira Gomes? Roberto Cláudio se tornou o favorito? Esse é o tema do Jogo Político #176.

A editora do O POVO Tânia Alves acredita que a decisão já está tomada, embora ela não aposte em qual. Guálter George, editor-chefe de Opinião, entende que a disputa segue entre Roberto Cláudio e a vice-governadora Izolda Cela. Participa também do Jogo Político o editor de Política e colunista Érico Firmo.



