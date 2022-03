André Fernandes quer proibir passaporte da vacina em escolas públicas do Ceará

O deputado estadual André Fernandes (Republicanos) apresentou o projeto de lei 76/2022, que visa proibir a obrigatoriedade do passaporte vacinal em escolas públicas do Ceará. A imposição está prevista em decreto do governo do Estado assinado em janeiro deste ano, que sinalizou uma série de exigências no retorno às aulas presenciais.

A recomendação do passaporte sanitário também foi feita pelo Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT). Os órgãos recomendaram a apresentação da carteira de vacinação atualizada inclusive no ato de matrícula e rematrícula.

A proposição do deputado André Fernandes, por sua vez, veta a exigência de vacinação contra Covid-19 como condição para inscrição dos alunos, bem como "a imposição de qualquer tipo de sanção de caráter administrativo ou trabalhista a professores, alunos ou servidores não vacinados ou que recusem fornecer comprovante".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto André Fernandes acusa militante do PT de ataques contra igreja em Tauá

Conversas encerradas, mas PSDB segue de portas abertas, diz Luiz Pontes sobre Acilon

Após vídeo polêmico, Bolsonaro manda "alô" a Beto Studart; intenção é lançá-lo ao Senado

Beto Studart não quer disputar Senado ou outro cargo, diz assessoria

Na justificativa, o deputado discorre que: "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6586, examinou a constitucionalidade da vacinação compulsória contra a Covid-19 por meio dos chamados passaportes sanitários, isto é, a exigência de apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19 dos cidadãos como condição para o exercício de determinados direitos, e decidiu favoravelmente a ela. No entanto, fixou no dispositivo do acórdão certas condições, parâmetros e limites que devem ser necessariamente observados para garantir a constitucionalidade e, por conseguinte, a validade das normas que instituírem o passaporte sanitário."

E prossegue: "Entre estas condições estão a observância do Princípio da Legalidade, pelo qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (artigo 5º, II), o Princípio da Razoabilidade e o Princípio da Dignidade Humana, os quais revertem em deveres negativos ao Estado e direitos humanos fundamentais garantidos aos indivíduos."

O parlamentar afirma que as "escolas do nosso estado têm imposto aos seus alunos, professores e funcionários uma versão do passaporte sanitário que descumpre todas essas condições".

"Ainda que tivessem autoridade para impor o passaporte sanitário, jamais poderia ser sob pena de demitir professores e funcionários, expulsar ou rejeitar matrícula de alunos insubmissos", argumenta Fernandes, que sustenta a constitucionalidade do projeto.

Tags