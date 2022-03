PSOL e PT se reúnem amanhã para negociar aliança em torno da candidatura de Lula

O PSOL e o PT devem se reunir em Brasília nesta quarta-feira, 9, na tentativa de firmar aliança eleitoral. Esse será o primeiro encontro entre as legendas para iniciar conversas para construção de uma plataforma comum em torno da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto em 2022.

"A unidade que queremos construir entre as esquerdas é baseada num acordo programático que supere o neoliberalismo e o legado do golpe de 2016. Queremos ir além de acordos eleitorais. Estamos confiantes que o diálogo com o PT será proveitoso nesse sentido", informou Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL.

Entre as propostas do PSOL estão as revogações das legislações da reformas trabalhista e da previdência e do teto de gastos; o enfrentamento à crise climática com medidas para financiar a transição energética; a proposição de uma reforma tributária que diminua a taxação no consumo de bens essenciais e populares e foque na taxação de renda e propriedade, incluindo a criação de impostos para grandes fortunas.

