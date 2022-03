OAB-SP abre representação contra Arthur do Val e diz que áudio é suficiente para cassação

A presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini, afirma que esse tipo de conduta, que veio à tona às vésperas do Dia Internacional da Mulher, mostra o quão longe as mulheres estão de serem vistas como cidadãs de primeira linha

A seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) promoveu nesta segunda-feira, 7, um protesto contra as declarações sexistas feitas recentemente pelo deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), conhecido como Mamãe Falei, na Ucrânia. Além disso, a ordem apresentou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) uma representação contra o parlamentar.

A OAB-SP defende a cassação do deputado. "Ao escutar os áudios, cuja autoria foi admitida pelo representado, fica claro que o deputado agiu com tamanha indignidade que comprometeu a própria honra do Poder Legislativo Paulista", diz trecho da representação, apresentada pela presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini.

Vanzolini afirma que esse tipo de conduta, que veio à tona às vésperas do Dia Internacional da Mulher, mostra o quão longe as mulheres estão de serem vistas como cidadãs de primeira linha, “como portadoras de dignidade e dos mesmos direitos que os homens”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao portal Metrópoles, ela afirma: “A naturalidade da fala é o que mais impressiona, a falta de compreensão do que é uma mulher em situação de vulnerabilidade, em meio a uma guerra. Eu acho que essa fala nos mostra o quanto as ações do Dia da Mulher ainda são necessárias”, afirmou a presidente paulista da OAB.

Sobre o assunto Apoiadores de Bolsonaro atacam Moro por ação de Arthur do Val e MBL na Ucrânia

Bolsonaro, que repudiou fala de Arthur do Val, tem longo histórico de falas sexistas; relembre

Podemos abre processo de expulsão contra Arthur do Val

Outra entidade que manifestou seu repúdio às declarações do deputado foi o Instituto dos Advogados do Brasil (IAB). Sua presidente, Rita Cortez, classificou como gravíssimas as falas de Arthur do Val.

"O IAB repudia o conteúdo dos áudios e apoia a decisão da OAB de São Paulo de ingressar com uma representação contra o parlamentar", afirmou Cortez virtualmente durante a abertura do Mês da Mulher 2022, evento promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo (Aasp), cujo presidente, Mário Luiz Oliveira da Costa, também repudiou as declarações do deputado, assim como Renato de Mello Jorge Silveira, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp).

Tags