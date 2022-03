Com Bolsonaro, Lira e Guedes, evento sobre mulheres na política só apresenta palestrantes homens

O poster de um evento que visa debater a “participação feminina na política” apresentou apenas convidados homens para discursar sobre o tema. Entre os oradores do encontro, organizado pelo Grupo Voto, estarão o presidente da República Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e os ministros de governo Paulo Guedes (Economia) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura).



O evento foi intitulado de Ciclo Brasil de Ideias Mulher. Os organizadores alegaram ser “o principal hub de interlocução entre o alto empresariado e os mais elevados escalões da política brasileira”. A informação foi compartilhada pelo Blog da jornalista Natuza Nery, do G1.

Completa a lista ainda o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ele, que confirmou o convite em seu Instagram, afirmou que levaria as secretárias de governo do Estado de São Paulo para a palestra. A publicação rendeu críticas de usuários nas redes sociais e foi removida ou arquivada, não constando mais em perfis de redes sociais do grupo que organiza o evento.



