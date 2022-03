Beto Studart não quer disputar Senado ou outro cargo, diz assessoria

Após gravar vídeo com faca em que a imagem de Jair Bolsonaro (PL) aparece estampada, o deputado estadual André Fernandes (PL) intermediou a reposta do presidente da República

A assessoria de imprensa do empresário cearense Beto Studart afirmou ao O POVO nesta terça-feira, 8, que ele não tem interesse em disputar cargo eletivo.

"BS não tem nenhum interesse ou pretensão de se candidatar a nada. Hoje ele está focado nas suas empresas, que atravessam um bom momento. Esse hoje é o seu objetivo e onde se sente útil e estimulado a continuar trabalhando todos os dias", diz a nota.

Após gravar vídeo com faca em que a imagem de Jair Bolsonaro (PL) aparece estampada, o deputado estadual André Fernandes (PL) intermediou a reposta do presidente da República.

Questionado, Fernandes disse que a ideia seria fazê-lo candidato a senador contra Camilo Santana (PT). O parlamentar assumiu, porém, que ainda não sabia do interesse ou não do ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Na gravação, Bolsonaro se dirige a Studart em tom de elogio e apoio. "Sei que o senhor é um grande potencial no seu Estado e, no que depender de mim, estarei pronto para conversar contigo e apoiar nessas suas pretensões", diz.

