Augusta Brito deve trocar PCdoB pelo PT até o fim de março

A deputada estadual Augusta Brito (PCdoB) deve mesmo migrar para o PT. Os cáculos da parlamentar indicam que a mudança eleva as chances de reeleição à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). A janela partidária se iniciou no dia 3 de março e vai até 1º de abril. Atualmente, o PT não está representado por mulheres na Casa.

"Até o final do mês, a gente tem essa possibilidade de sair do PCdoB e ir para o PT, fazendo todo reconhecimento ao PCdoB pela sua questão histórica, pela importância da existência desse partido, mas também vendo a necessidade de a gente manter um mandato, um mandato de mulher, já que somos tão poucas. (...) Entendo que é a mesma linha de pensamento e a gente pensa sim em até o final do mês possivelmente ter essa mudança", afirmou Augusta ao O POVO.

Augusta Brito é coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, cujo prédio foi inaugurado nesta terça-feira, Dia da Mulher, na Avenida Desembargador Moreira, 2930. A Procuradoria recebe denúncia de violência contra a mulher e acompanha o andamento dos casos. A atuação se dá em parceria com o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Defensoria Pública do Estado.

O incentivo ao protagonismo feminino na política é outra frente de trabalho da Procuradoria. "Vamos fortalecer a nosssa parceria com os municípios do Interior. Nós estamos ai com procuradorias a nível de câmaras municipais em 54 municípios, levando as ações que possam trazer a defesa da mulher, garantir a defesa das mulheres para o Interior, disse Augusta.



Denúncias podem ser feitas pelo canal de WhatsApp chamado "Zap Delas": (85) 99814-0754

