Arthur do Val se desfilia do Podemos e deixa MBL

O Podemos anunciou, nesta terça-feira, 8, que acatou a desfiliação do deputado estadual Arthur do Val, alvo de processo de expulsão da legenda após o vazamento de áudios sexistas sobre as mulheres ucranianas. O parlamentar também anunciou hoje que deixa o MBL (Movimento Brasil Livre) após o escândalo. “Entrei na política por missão. Estou atrapalhando, vou sair. Vou me afastar do MBL”, declarou.

O coordenador do movimento, Renan Santos, que acompanhou Arthur na viagem ao Leste Europeu, também avalia deixar o MBL.

Em nota, o Podemos, por sua vez, destaca a data de hoje e, na sequência, anuncia a decisão. "No Dia da Mulher, o Podemos recebe e acata desfiliação do deputado Arthur do Val. [...] Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias", diz a sigla.



O Podemos havia anunciado, na segunda-feira, 7, a abertura de procedimento disciplinar para expulsar Arthur, que também é alvo de dezenas de pedidos de cassação na Assembleia de São Paulo. O deputado, no entanto, afirma que vai tentar evitar a perda do mandato.

O deputado, que visitou a Ucrânia na semana passada, enviou áudios a amigos dizendo, dentre outras coisas, que as ucranianas são "fáceis" por serem pobres.

Entre as consequências políticas das declarações, do Val também retirou sua pré-candidatura ao Governo de São Paulo. O parlamentar filiou-se ao Podemos para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes durante um evento em São Paulo, no ano passado, que contou com a presença do presidenciável do partido, o ex-juiz Sergio Moro, e membros do MBL (Movimento Brasil Livre).

Na ocasião, a presidente do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), agradeceu aos membros do MBL pela filiação, chamando-os de "time de notáveis e idealistas".

Logo depois do vazamento, diversos integrantes do Podemos, incluindo a presidente, Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol divulgaram comunicados recriminando as falas de Arthur do Val.

O parlamentar divulgou em rede social um pedido de desculpas ao dizer que o conteúdo das falas não foi correto com as mulheres brasileiras, ucranianas e com "todas as pessoas que depositaram confiança no meu trabalho".

