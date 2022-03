"A primeira governadora mulher do Ceará está aí", diz Ciro sobre Izolda

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite desta terça-feira, 8, o pré-candidato ao Planalto Ciro Gomes se referiu à vice-governadora Izolda Cela (PDT) como a primeira governadora do Ceará.



“A primeira governadora mulher do Ceará está aí”, declarou Ciro durante o programa “Ciro Games”, que o pedetista comanda nas terças-feiras ao lado da esposa, Giselle Bezerra.



Cotada para suceder o governador Camilo Santana (PT) à frente do Estado, Izolda participou da transmissão juntamente com outras mulheres que ocupam diferentes posições, com destacado papel nas funções que desempenham.



Em sua fala, a vice enfatizou a sua trajetória no âmbito da educação, sublinhando o papel da mãe, “uma feminista raiz”, como ela brincou.



Giselle então lembrou que a mãe de Izolda foi professora de Ciro, que respondeu: “Mulher extraordinária. Não criou ninguém ‘mofino’, não. Ela criou pessoas de grande valor”. Em seguida, dirigiu-se à colega de partido como a próxima governadora, em substituição a Camilo.



Potencial candidato ao Senado, o petista deve deixar a chefia do Governo até o dia 2 de abril, renunciando ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado. Nessa hipótese, como o próprio chefe do Executivo disse também hoje, Izolda passará a ocupar o posto.



Além de sucessora, a vice é também um dos quatro nomes do PDT apresentados como possíveis representantes da chapa governista ao Abolição em 2022.



Dentro da legenda, apresentaram-se como pré-candidatos o ex-prefeito Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho, o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão e a vice-governadora.



Dedicado ao tema do Dia da Mulher, o programa de Ciro recebeu Izolda pela primeira vez – o ex-ministro tem feito largo uso das redes durante sua pré-campanha presidencial. Nele, a pedetista analisou o espaço feminino na política atual.



“Esse número (de participação política das mulheres) que baliza é sempre um susto, e isso mostra claramente como é um espaço ainda extremamente fechado, com áreas muito embarreiradas para as mulheres. Eu penso que nós, que estamos atuando em governos e nos espaços do estado, temos essa responsabilidade de fazer induções, de trabalhar e defender políticas afirmativas”, afirmou a gestora.



Izolda também criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL), já alvo de comentários de Ciro na abertura da transmissão. “A gente vê o que acontece com uma liderança com um tipo de olhar desvirtuado, como o que se vê hoje no chefe do Executivo no nível nacional”, apontou.



“Esse grupo tem uma coisa muito semelhante entre aqueles que se agrupam ali por perto”, continuou a pedetista, “e é um desserviço muito danoso para a sociedade brasileira”.



Antes dela, Ciro havia criticado, sem citar nomes, o deputado estadual paulista Arthur do Val, chamando-o de “bastardo” e “imundo”, pelos comentários misóginos que fez em visita à Ucrânia.



“Os comentários que esse sujeito fez são ultrajantes. Aquele que me chocou foi que as mulheres são fáceis porque são pobres. Esse cidadão era candidato a governador de São Paulo. Era o principal aliado de Sergio Moro, essas pessoas são iguais umas às outras”, argumentou Ciro.