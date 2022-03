Rússia divulga lista de países considerados hostis e Brasil fica de fora

O governo da Rússia publicou nesta segunda-feira, 7, uma lista com o nome de países considerados hostis por terem tomado medidas contra os russos na esteira dos desdobramentos do conflito com a Ucrânia, que já dura 12 dias. O Brasil está fora do grupo que os russos consideram como hostil.



De acordo com a agência italiana ANSA, foram considerados hostis os 27 países que compõem a União Europeia (UE), bem como Austrália, Albânia, Ucrânia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Islândia, Japão, Suíça, Coréia do Sul, Liechtenstein, Micronésia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, San Marino, Macedônia do Norte, Singapura e outros.

As nações supracitadas tomaram algum tipo de postura contrária à invasão dos russos, como sanções econômicas. No caso do Brasil, que não figura na lista, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na Rússia dias antes do início do conflito e disse que o Brasil era “solidário à Rússia”, sem citar o motivo da solidariedade.

No campo diplomático, o Brasil vem votando de modo a condenar a invasão na Organização das Nações Unidas (ONU), mas não tomou medidas práticas, como sanções contra o governo russo. Bolsonaro tem evitado condenar as ações de Putin.

