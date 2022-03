Justiça determina audiência de conciliação entre Prefeitura de Maracanaú e professores

Em despacho, a Justiça pediu para que a questão seja levada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O Poder Judiciário do Ceará determinou nesta segunda-feira, 7, por meio da desembargadora Tereze Neumann, que o município de Maracanaú realize com urgência uma audiência de conciliação com os professores do município. Na cidade, a categoria protesta em prol do cumprimento da lei do piso com isonomia, ou seja, com reajuste linear para toda a categoria, de 33,24%, como garante a Lei do Piso Nacional, determinada pelo governo federal.



Em despacho, a Justiça pediu para que a questão seja levada ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A determinação acontece após encontro entre a desembargadora e representantes do Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação (Suprema), na última sexta-feira, 4.

Na ocasião, também estiveram presentes os deputados Júlio César Filho (Cidadania), Renato Roseno (Psol), Elmano de Freitas (PT) e Augusta Brito (PCdoB). Os parlamentares foram escolhidos para integrar uma comissão, proposta após reunião virtual promovida promovida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (AL-CE).

