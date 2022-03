Comissão do Senado adia análise de convocação de Arthur do Val por falta de quórum

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal adiou nesta segunda-feira, 7, a votação do pedido de convocação do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) para prestar esclarecimentos sobre áudio em que afirma que mulheres ucranianas "são fáceis, porque são pobres". Conhecido como "Mamãe Falei", o parlamentar usou termos machistas e misóginas e foi alvo de repúdio nas redes sociais.

O problema foi a falta de quórum necessário para prosseguir com a análise. Dos 33 senadores que compõem atualmente a CDH, com 18 titulares e 15 suplentes, só oito registraram presença. O número está abaixo dos dez membros necessários para abrir a votação.

Do Val desistiu no domingo da pré-candidatura ao governo de São Paulo após a divulgação dos áudios. Em meio a críticas, a avaliação até de aliados é que a situação se tornou insustentável. O pré-candidato do Podemos à Presidência da República, Sergio Moro, disse ter rompido com o correligionário. Ele estava em viagem à Ucrânia onde foi arrecadar doações para refugiados ucranianos após a invasão da Rússia ao país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Giulia Blagitz: conheça a enfermeira que terminou o namoro com Arthur do Val

Bolsonaro diz que fala de Arthur do Val sobre ucranianas "é asquerosa"

Correção: Pré-campanha de Moro vive fase de 'separação de corpos' com o Podemos

Apoiadores de Bolsonaro atacam Moro por ação de Arthur do Val e MBL na Ucrânia

Neste domingo, 6, o líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias (PR), disse que a posição deve ser de "pedir à Executiva Nacional do Podemos uma atitude urgente e rigorosa, de rompimento". "Nós não podemos conviver com o inacreditável. Porque é inacreditável alguém que postula cargo de governador de São Paulo dizer bobagens dessa grandeza", acrescentou.

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), classificou como "gravíssima e inaceitável" a conduta do deputado e anunciou a abertura de um procedimento disciplinar para investigar as falas sexistas do parlamentar.

Tags