Tasso Jereissati lamenta morte de Geraldo Melo, ex-governador do Rio Grande do Norte

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) lamentou a morte do ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Norte Geraldo Melo, 86, que morreu neste domingo, 6. Melo passava pelo tratamento de um câncer desde 2020 e registrou piora no estado de saúde.

“Geraldo Melo nos deixa exemplo de dignidade e coragem além de um valoroso legado de realizações e conquistas. Perdemos um grande amigo e um homem público que honrou a política brasileira, em especial a do Rio Grande do Norte. Que Deus o receba em sua infinita paz e conforte a família e amigos”, escreveu o senador cearense.

pic.twitter.com/2AfJODi2NI

A informação da morte foi confirmada pela família de Geraldo Melo e repercute entre atores políticos. O Perfil oficial do PSDB também se manifestou após a confirmação da morte. "Lamentamos profundamente a morte do ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo. Nossa solidariedade à família e amigos", escreveu o partido.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), decretou luto oficial de três dias no estado. Geraldo Melo governou o Rio Grande do Norte entre 1987 e 1991 e foi senador pelo mesmo estado entre os anos de 1995 e 2002. Como senador, chegou a ocupar a vice-presidência da Casa por dois anos.



