Bolsonaro deixa Alvorada e visita general Villas Bôas neste domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou na manhã deste domingo (6) o ex-comandante do Exército general Eduardo Villas Bôas, no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília. Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada por volta de 10h40 e retornou à residência oficial cerca de 1h30 depois.

Antes de chegar à casa de Villas Bôas, Bolsonaro cumprimentou populares em frente ao Quartel General do Exército. Na volta, também conversou com um casal de apoiadores por alguns minutos na entrada do Alvorada.

Villas Bôas, que foi assessor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no início do governo Bolsonaro, tem esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença de caráter degenerativo. O general esteve no Palácio do Planalto na quinta-feira (3), em cerimônia alusiva ao Dia Mundial de Doenças Raras, normalmente celebrado em 28 de fevereiro.

Na ocasião, o presidente elogiou o ex-comandante do Exército: "Ele está umbilicalmente ligado a uma palavra sagrada, mais forte e mais valiosa que a própria vida: a nossa liberdade", disse Bolsonaro no evento. O presidente também afirmou que Villas Bôas é uma pessoa "ímpar na vida pessoal e profissional", além de uma inspiração. "Pessoa que sempre transmitiu fé, coragem e patriotismo."

