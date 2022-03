RC diz que vetos no PT são "expressões individuais" e que foco é derrotar "bolsonarismo tosco"

Pré-candidato a governador do Ceará, Roberto Cláudio (PDT) afirmou que não acredita em vetos do PT a seu nome, mas em manifestações individuais na agremiação que é parceira do PDT a nível estadual. Nas palavras dele, "são expressões individuais de vetos" que "não ajudam muito esse diálogo". RC disse ter confiança nas lideranças responsáveis pela condução das negociações e na "união verdadeira das nossas forças".

"Para que a gente não só consiga ter forças para derrotar essa expressão do bolsonarismo mais tosco aqui no Ceará, como principalmente montar um projeto de futuro que esteja à altura do que está sendo realizado no Estado nesse momento", afirmou.

Questionado sobre se a candidatura de Capitão Wagner (prestes a migrar para o União Brasil) será forte no Ceará, o ex-gestor respondeu que não tem elementos para avaliar isso no momento, vez que os arranjos da situação e da oposição estão sendo compostos.

Em entrevista ao Jogo Político, do O POVO, o ex-senador Inácio Arruda (PCdoB) afirmou que a oposição é "muito forte". Ele atribuiu, também, força política a Roberto Cláudio, cujo histórico recente é de reeleição à Prefeitura de Fortaleza e sucesso ao eleger José Sarto (PDT) como sucessor.

"Muitas vezes o pessoal diz: 'Não, mas elegeu com dificuldade'. O fato objetivo é que ele elegeu seu sucessor." RC agradeceu Inácio pela fala: "Quero registrar minha de carinho e gratidão ao amigo Inácio, por quem tenho muito respeito, pelas palavras também generosas que foram compartilhadas por ele."



