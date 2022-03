Presidente ucraniano sobrevive a três tentativas de assassinato em uma semana

Segundo reportagem do jornal The Times, os ataques foram frustrados por membros antiguerra dentro do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), sucessor da antiga KGB

O presidente Volodymyr Zelensky sobreviveu a ao menos três tentativas de assassinato na semana passada. A informação é do secretário de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksii Danilov. Duas equipes foram enviadas para matar o presidente ucraniano – mercenários do grupo Wagner, apoiado pelo Kremlin, e forças especiais chechenas.

Segundo reportagem do jornal The Times, os ataques foram frustrados por membros antiguerra dentro do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), sucessor da antiga KGB. Eles alertaram os funcionários da Ucrânia.

“Posso dizer que recebemos informações do [Serviço Federal de Segurança da Rússia], que não quer participar desta guerra sangrenta”, disse Danilov a emissoras de TV locais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os mercenários Wagner em Kiev sofreram perdas durante suas tentativas e dizem que ficaram alarmados com a precisão com que os ucranianos anteciparam seus movimentos. Uma fonte próxima ao grupo disse que era “estranho” quão bem informada a equipe de segurança de Zelensky parecia estar.

Sobre o assunto Como as imagens de satélites privados estão dando forma ao conflito ucraniano

Índice de Preços de Alimentos da FAO sobe 3,9% em fevereiro e atinge recorde

Mercado destoa de cenário de guerra

Ataque cibernético deixa milhares sem internet na Europa

Otan fecha a porta para criação de zona de exclusão aérea na Ucrânia

EUA e Rússia deram versões antagônicas na ONU sobre ataque a usina nuclear na Ucrânia

Nos arredores de Kiev, projéteis russos reduzem casas a cinzas

Petróleo fecha em forte alta e avança mais de 20% na semana, com foco na Ucrânia

Deputado brasileiro fabrica coquetéis molotov na Ucrânia para apoiar seu exército

Macron, 'extremamente preocupado' com segurança das usinas nucleares na Ucrânia

Blinken não descarta sanção contra energia da Rússia, mas adverte contra redução da oferta

De acordo com o jornal, o Grupo Wagner, que tem 400 membros localizados em Kiev, se infiltrou na Ucrânia com uma “lista de assassinatos” de 24 nomes. Se a tentativa fosse bem-sucedida, o presidente russo, Vladimir Putin, poderia negar qualquer envolvimento.

Alguns dias atrás, os agentes altamente treinados estariam esperando luz verde do Kremlin para atacar. A lista incluía, além de Zelensky, o primeiro-ministro da Ucrânia, todo o gabinete, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, e seu irmão Wladimir, ambos campeões de boxe que se tornaram figuras icônicas nas linhas de frente da capital.

O plano foi sabotado depois que a informação chegou aos altos escalões do governo ucraniano, na manhã do último sábado, 26, e levou Kiev a declarar toque de recolher de 36 horas, ordenando que todos ficassem dentro de casa para que os soldados pudessem varrer as ruas em busca de sabotadores russos.

Tags