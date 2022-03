Integrantes do PP vetam filiação de Eduardo Cunha ao partido

A filiação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ao Progressistas foi vetada por parte dos integrantes do partido. Segundo informações do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, integrante do partido, recuou após forte resistência interna de membros da legenda.

Segundo a reportagem, o veto foi manifestado por parlamentares e outros filiados do PP que possuem o chamado “voto de opinião pública”. Integram o grupo integrantes do partido no Rio Grande do Sul. Os filiados teriam alertado o presidente do partido que a decisão de filiar Cunha à sigla poderia ameaçar a eleição deles e de outros candidatos a deputado federal.

Depois de 11 meses de processo, a Câmara aprovou, em 2016, a cassação do mandato de Eduardo Cunha por 450 votos. Isolado e sem apoio de quase ninguém, ele se tornou ficha suja e, em tese, ficaria fica fora da política até 2027. O ex-parlamentar pretender concorrer a deputado federal por São Paulo este ano, caso consiga anular a cassação e todas suas condenações na Justiça.

