Movimentos de Capitão Wagner e do partido de Bolsonaro no Ceará: Jogo Político #175

Nesta semana se abriu a janela partidária, que trará mudanças profundas para a política do Ceará. A principal mudança que se projeta é no novo União Brasil. Produto da fusão entre PSL e DEM, é disputado entre governistas e oposição cearense. O que se projeta é que levará a melhor o Capitão Wagner, que deixará o pequeno Pros e terá uma grande estrutura partidária. No PL, o partido de Bolsonaro, Acilon Gonçalves mantém o controle, apoia o presidente, mas cogita candidatura própria da sigla a governador. Este é o tema do Jogo Político #175.

Participam do episódio os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

