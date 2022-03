Brasileira recebe refugiados da Ucrânia em fazenda na Romênia

A brasileira Tetê Cunha Bueno abriu a fazenda onde mora, na Romênia, para receber refugiados da guerra na Ucrânia. O país faz fronteira com a região que está sendo atacada pela Rússia e é abrigo estratégico para pessoas que tentam fugir do conflito.

Tetê conta que já recebeu pessoas de várias nacionalidades, entre eles americanos, ucranianos, holandeses. A mulher, que atualmente está em São Paulo, afirma que fez contato com a embaixadora do Brasil na Romênia, Maria Laura Rocha, e cedeu o lugar para a instalação de um posto avançado do consulado.

Ela relata que desde o início do conflito começou a ser contactada por pessoas que queriam sair da capital Kiev.

De acordo com Tetê, a embaixadora Maria Laura instalou um time consular no local, onde funcionários da embaixada tentam fazer contato com brasileiros para indicar a melhor rota de saída. O local, todavia, fica à disposição de refugiados de todas as nacionalidades que precisarem de abrigo antes de seguirem viagem.

Nos últimos dias, dezenas de brasileiros deixaram o país em conflito. O Itamaraty chegou a anunciar que não tinha planos de resgatar brasileiros na Ucrânia, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou atrás e afirmou, no último sábado, 26, que não irá abandonar os brasileiros.

Pela redes sociais, o chefe do Executivo disse que a embaixada brasileira em Kiev embarcou cerca de 40 pessoas de trem para a cidade ucraniana de Chernivtsi, próxima à fronteira com a Romênia.

Na última quarta-feira, 2, o Itamaraty anunciou a abertura de dois postos de atendimento consular para “aperfeiçoar os mecanismos emergenciais de assistência aos cidadãos brasileiros que buscam deixar a Ucrânia”. Os locais vão auxiliar na emissão de documentos de viagem e na “retirada, ordenada e segura”, de brasileiros do território ucraniano.



Um dos postos fica na cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia, país para onde os brasileiros, em grande parte, estão se dirigindo. O outro fica em Chisinau, capital da Moldávia. Essa base vai facilitar a assistência a brasileiros que buscam sair da Ucrânia pela Romênia, em razão do conflito com a Rússia.





