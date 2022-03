STF forma maioria e mantém fundo eleitoral no valor de R$ 4,9 bilhões

Votou contra o aumento do fundão o ministro André Mendonça, relator do caso. Ele foi acompanhado apenas por Ricardo Lewandowski

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em julgamento encerrado na tarde desta quinta-feira, 3, confirmar a decisão que destinou R$ 4,9 bilhões ao fundo eleitoral neste ano. A verba, que é paga a partidos e candidatos em anos de disputa nas urnas, deverá ser distribuída a partir de junho às 32 legendas em atividade no país.

Votou contra o aumento do fundão o ministro André Mendonça, relator do caso. Ele foi acompanhado apenas por Ricardo Lewandowski. Em sentido contrário, votaram Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e o presidente da Corte, Luiz Fux.

A maioria dos ministros votou por rejeitar uma ação do partido Novo contra a decisão do Congresso, do final do ano passado, de aumentar o valor do recurso, que havia sido de R$ 2 bilhões nas eleições municipais de 2020. No final de janeiro, após afirmar que iria vetar o valor, o presidente Jair Bolsonaro (PL)voltou atrás e confirmou a reserva dos R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral no orçamento da União em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Presidente Jair Bolsonaro recua e diz que vai vetar apenas parte do fundo eleitoral aprovado no Congresso Nacional. Após alegar problemas de ordem jurídica, o chefe do Executivo disse que vai aprovar R$ 4 bilhões e depois vetar o restante. pic.twitter.com/DqreThlOvJ — Jogo Político (@jogopolitico) July 26, 2021

Barroso, Weber e Cármen Lúcia concordaram com o argumento do Novo de que o Congresso violou a Constituição ao estabelecer um valor de R$ 5,7 bilhões para o fundo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), primeira etapa da definição do orçamento, mas não viram ilegalidade na decisão que fixou os R$ 4,9 bilhões para essa despesa.



Em nota, o Novo lamentou a decisão do Supremo. Para a sigla, o fundo não poderia ter sido aumentado para além do ajuste da inflação. "Lutamos na Câmara contra esse aumento absurdo, que tira recursos de áreas essenciais para garantir ainda mais recursos controlados por caciques partidários", criticou a legenda.