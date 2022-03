Juan Pablo Vojvoda pode virar cidadão cearense; entenda

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) tem sessão em plenário nesta quinta-feira, 3. Um dos projetos que serão votados é o que concede título de cidadão cearense ao treinador do Fortaleza Esporte Clube, Juan Pablo Vojvoda. A matéria é de autoria do deputado estadual Antônio Granja (PDT), 1º secretário da Casa.

Esses são gestos simbólicos que costumam receber "sim" dos parlamentares. O projeto referente ao treinador argentino deu entrada no Legislativo estadual em 19 de agosto de 2021.

Os deputados também devem aprovar concessão da mesma homenagem ao bispo Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, que atua em Sobral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O religioso esteve no centro de discussão com Ivo Gomes (PDT), prefeito de Sobral, em 2021 (entenda aqui). O autor do texto é o deputado estadual Walter Cavalcante (MDB).

Outras personalidades já foram homenageadas, como a ministra Damares Alves (Direitos Humanos) e o narrador esportivo Luiz Roberto.

O caso da ministra envolveu nota de repúdio por entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e discussões em plenário.

Tags