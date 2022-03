Fotos revelam crianças russas detidas por policiais por protestarem contra a guerra na Ucrânia

A professora universitária Alexandra Arkhipova disse que as crianças e as mulheres foram, eventualmente, liberadas da delegacia e receberam multas

Imagens de crianças russas entre 7 e 11 anos detidas pela polícia depois de participarem de protestos contra os ataques à Ucrânia foram compartilhadas e estão viralizando nas redes sociais. Elas seguravam flores e cartazes com a frase “No war” (Não à guerra, em tradução livre), em frente à Embaixada da Ucrânia. No entanto, a Rússia não tem tolerado as manifestações.

A primeira a compartilhar as imagens foi professora universitária Alexandra Arkhipova. Segundo ela, duas mulheres, mães das crianças, também foram presas. Arkhipova disse que as crianças e as mulheres foram, eventualmente, liberadas da delegacia e receberam multas.

Imagens de crianças russas detidas pela polícia depois de participarem de protestos contra os ataques à Ucrânia foram compartilhada nas redes sociais. Elas seguravam flores e cartazes com a frase “No war” (Não à guerra, em tradução livre), em frente à Embaixada da Ucrânia. pic.twitter.com/pOUnRzQvb2 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 3, 2022

O ministro do Exterior ucraniano, Dmytro Kuleba, compartilhou as imagens no Twitter e considerou que o Vladimir Putin está “em guerra contra as crianças”. Até agora, quase 7 mil pessoas foram detidas em cerca de 50 cidades, segundo a OVD-Info, uma organização que acompanha os protestos no país, informou o Daily Mail.

Entre os detidos também está a sobrevivente da Segunda Guerra Mundial Yelena Osipova, de 77 anos, presa nessa quarta-feira, 2, após participar de uma manifestação.



Sobre o assunto Zelensky quer conversar com Putin e diz que é 'a única maneira de parar a guerra'

Zelensky reforça pedido para que Otan decrete bloqueio no espaço aéreo da Ucrânia

Ataque russo mata 22 pessoas na cidade ucraniana de Chernigovbur/at/mr

Tags