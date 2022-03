Danilo Forte articula moção de repúdio contra os ataques feitos pela Rússia à Ucrânia

O deputado federal Danilo Forte (PSDB) pretende realizar uma moção para repudiar a invasão da Rússia contra a Ucrânia. A proposta deve ser apresentada na próxima segunda-feira, dia 7, e, conforme o parlamentar, ela representa uma defesa dos princípios da não-intervenção e da resolução pacífica de conflitos, que, segundo o art. 4º da Constituição Federal, regem a política externa brasileira. "Se nós não aceitamos que venham invadir a nossa Amazônia, não podemos permitir que façam coisas semelhantes com outros países", declara.

Danilo afirma que a guerra no continente europeu nos dá lições. O investimento em novas fontes de energia seria uma delas. Para ele, essa questão ultrapassa os limites econômicos e ambientais, tornando- se um “imperativo de segurança nacional”. "Basicamente, toda a nossa cadeia produtiva de energia limpa já é nacional. Ou seja, apostar nela fortalece nossa independência no campo internacional e não permite que nos tornemos reféns de interesses que não são os nossos", diz.

Forte destaca que a elevação de produção do Hidrogênio Verde (H2V) também possibilita que as fontes de importação de energia sejam diversificadas. Fazendo, assim, com que a dependência de fornecimento por parte de governantes autocratas - como é o caso de Vladimir Putin - movidos por petróleo, sejam diminuídas.

Em se tratando dos fertilizantes utilizados, tendo a Rússia como principal fornecedor, ocupando a marca de 70% das importações, o deputado alega que deve haver mais investimento na produção nacional, citando as perspectivas na mina de Itataia, em Santa Quitéria. O empreendimento tem capacidade de extrair fosfato, substância utilizada, por exemplo, na produção de soja.

De acordo com números do banco Itaú BBA, o Brasil importa 15% de seu fosfato dos russos. Em 2018, conforme a consultoria Globalfert, cerca de 5,7 milhões de toneladas de fosfatados que supriram o Brasil procederam do país russo. Já no ano passado, foram US$ 3,5 bilhões em fertilizantes da Rússia.



