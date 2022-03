Assessoria de Michel Temer nega fim de casamento com Marcela

As informações sobre o suposto fim do casamento são do jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense, que teria confirmado a separação com amigos próximos de Michel Temer. Segundo Vicente, o ex-presidente estaria "desolado"

A assessoria do ex-presidente Michel Temer (MDB) negou nesta quinta-feira, 3, que o casamento dele com a ex-primeira-dama Marcela Temer tenha chegado ao fim. A fala é uma resposta a informações que circularam na imprensa sobre o suposto fim do relacionamento que já dura 19 anos.

Mais cedo, o jornalista Vicente Nunes, do jornal Correio Braziliense, disse em seu blog que o casamento de Michel Temer e Marcela teria chegado ao fim. A confirmação da separação, de acordo com ele, foi obtida com amigos ligados ao emedebista.



Ainda segundo Vicente Nunes, a ex-primeira-dama teria explicado em uma carta os motivos para romper a união e, em seguida, teria deixado a residência em que moravam em São Paulo, juntamente com o filho Michelzinho. Situação que, destaca o jornalista, deixou o ex-presidente "desolado".

Temer, 81 anos, e Marcela, 38, se casaram em 2003. O ex-presidente chegou a afirmar, em entrevista ao programa de Amaury Júnior, que conheceu a moça durante um evento de campanha. Na mesma ocasião, Marcela disse que Michel Temer não a paquerou. Pelo contrário, foi ela que enviou um email responsável por aproximá-los.

