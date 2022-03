Aprovado título de cidadão cearense para o treinador do Fortaleza Juan Pablo Vojvoda

Como jogador de futebol, o treinador argentino iniciou sua carreira nas categorias de base do Newell’s Old Boys II e teve uma jornada tímida, distante dos holofotes do esporte em clubes da segunda divisão da Espanha

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou durante sessão plenária nesta quinta-feira, 3, o projeto de lei que concede título de cidadão cearense ao treinador do Fortaleza Esporte Clube, Juan Pablo Vojvoda. A matéria é de autoria do deputado estadual Antônio Granja (PDT), 1º secretário da Casa.

Aos 47 anos, Vojvoda nasceu em 13 de maio de 1975 na cidade de General Baldiserra, na Argentina. Ele também é pai de três filhos homens, os quais, segundo ele, são igualmente fanáticos por futebol. Como jogador de futebol, iniciou sua carreira nas categorias de base do Newell’s Old Boys II e teve uma jornada tímida, distante dos holofotes do esporte em clubes da segunda divisão da Espanha.

Nascido na Argentina, Vojvoda é descendente de croatas e italianos, além de possuir nacionalidade italiana. Em maio de 2021, foi anunciado pelo Fortaleza, chegando para comandar o clube nas disputas do Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A, substituindo Enderson Moreira. O projeto que garante o título de cidadão cearense ao argentino foi protocolado na Assembleia em 19 de agosto de 2021.

O gestos simbólico de conceder títulos de cidadão cearense costuma ser aprovado pelos parlamentares. Outras personalidades já foram homenageadas, como a ministra Damares Alves (Direitos Humanos) e o narrador esportivo Luiz Roberto. O caso da ministra envolveu nota de repúdio de entidades como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), além de discussões quentes em plenário.