Apesar de pressão, Bolsonaro diz que equilíbrio sobre guerra é posição sensata

Pressionado a atender uma posição mais firme sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer nesta quinta-feira que o "equilíbrio" do País no tema é a "posição mais sensata".

"Brasil continua em posição de equilíbrio, temos negócios com os dois países. Não temos capacidade de resolver esse assunto. Faremos o que for possível pela paz", afirmou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais. "Muita gente questiona posição mais firme de um lado, de outro. Equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo", acrescentou, em seguida.

Bolsonaro também disse torcer pelo fim do conflito. "A guerra não produzirá efeito benéfico a nenhum dos dois países, muito menos ao mundo", seguiu, sem condenar com veemência a invasão russa à Ucrânia.

O chefe do Executivo ainda declarou que os países devem investir nas Forças Armadas para ter a garantia de paz, "para inibir qualquer aventura lá fora". "A melhor maneira de não ter soberania relativizada é ter Forças Armadas cada vez mais capazes para inibir agressão externa".

