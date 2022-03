Rússia tem alto poder de combate e ainda não usou parte dele, diz Pentágono

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, afirmou nesta quarta-feira, 2, que a Rússia enfrenta desafios logísticos para avançar no território da Ucrânia e parece não estar com suas forças militares "integradas". "Russos não fizeram progresso geográfico significativo nas últimas 24 horas", destacou, em entrevista coletiva. Além disso, segundo ele, a resistência ucraniana também é um problema para os russos.

No entanto, Kirby destaca que a Rússia tem alto poder de combate na Ucrânia e ainda não usou parte dele. Quando perguntado sobre Belarus, ele afirmou que o Pentágono ainda não vê indícios de que o país está se preparando para entrar no conflito. Já com relação à China, o secretário afirmou que não viu o país asiático culpar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas, em vez disso, culpou os Estados Unidos. "O sangue só está nas mãos de Putin", disse.

