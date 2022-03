Queiroz diz ter apoio de Roberto Jefferson para ser candidato pelo PTB

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro deu as declarações no evento de filiação de Adrilles Jorge e Nise Yamaguchi ao PTB

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro e pré-candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz tem dito que ganhou o apoio do presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, que passou meses na prisão por integrar uma suposta milícia digital que ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Queiroz deu as declarações no evento de filiação de Adrilles Jorge e Nise Yamaguchi ao PTB. A candidatura do acusado de liderar um esquema de rachadinhas, no entanto, promete não ser simples, pois o presidente do PTB, Marcus Vinicius Vasconcelos, conhecido como Neskau, é contra a filiação de Queiroz.

O deputado estadual carioca considera que o ex-assessor de Flávio tenta testar sua viabilidade política com essa articulação. Na avaliação de Neskau, que também preside o diretório fluminense, por onde Queiroz concorreria, o ex-PM não tem espaço dentro do bolsonarismo.

Segundo ele, nem Flávio nem Jair Bolsonaro querem seus nomes relacionados ao de Queiroz. “Traz muita coisa ruim à tona”, disse Neskau. No evento de filiação, porém, Queiroz circulou pelo espaço dizendo ser candidato, apesar de até hoje não ter procurado o presidente do PTB.

