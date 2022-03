Flávio Bolsonaro e Valdemar Costa Neto montam site de arrecadação de verbas para o PL

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, trabalha para colocar no ar, ainda no mês de março, uma campanha online com o objetivo de arrecadar dinheiro para a legenda. Essa informação é da coluna da jornalista Bela Megale no O Globo. Estão envolvidos na iniciativa o senador Flávio Bolsonaro (PL), coordenador da campanha de reeleição do pai, e Valdemar Costa Neto, presidente da legenda.

O objetivo de Flávio é concentrar as doações em um único canal online para facilitar a arrecadação. A legislação eleitoral proíbe que as siglas arrecadem dinheiro para campanhas eleitorais nesse momento. Porém, os partidos podem captar recursos em qualquer período para arcar com suas despesas. É necessário, porém, que o doador se identifique, fornecendo o CPF.

A partir de maio, as legendas poderão captar fundos para pré-campanhas, por meio de contratação de empresas de financiamento coletivo, previamente cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A janela partidária começa nesta quinta-feira, 3. Com isso, deputados federais ou estaduais poderão trocar de partido político antes das eleições deste ano sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. A movimentação deverá ocorrer nos próximos 30 dias e termina em 1º de abril.

