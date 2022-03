Ciro posta vídeo nadando com tubarão: "Aqui tem coragem de mamar em onça"

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) utilizou o Twitter neste domingo, 27, para alfinetar seus concorrentes na disputa à Presidência da República. O pedetista postou um vídeo nadando com tubarões, afirmando que, enquanto isso, outros temem debater com ele durante o período de pré-campanha.

"Enquanto alguns têm medo de debate, outros nadam no meio de tubarões”, escreveu Ciro. A publicação é mais uma crítica feita pelo pré-candidato ao ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que rejeita debater com o pedetista sobre assuntos da campanha eleitoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ciro Gomes cita governo "fraco" e alerta para reflexos no Brasil da invasão russa

Ciro nega ter ido a Paris para não votar no 2º turno de 2018: "Eu voltei e votei no Haddad"

Lula tem 43% dos votos, Bolsonaro 26%, Moro 8% e Ciro 7%, diz Ipespe

Pré-candidatos a presidente cobram posição do governo em defesa da Ucrânia

Ambos disputam o posto de terceira via para o Planalto para as eleições de outubro. Em todas as pesquisas, eles aparecem atrás do ex-presidente Lula (PT) e do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). Ciro e Moro vêm se revezando nas terceira e quarta posições.

O ex-ministro do PDT tem desafiado Moro para um debate público por inúmeras vezes. Em janeiro deste ano, Ciro chamou o ex-juiz para uma discussão sobre economia. “Que tal você deixar de falar obviedades e vir debater economia, ao vivo, comigo? Papagaiar no Tweet é fácil. Explicar como e po rque é que são elas. Vamos debater, Sergio Moro? Falta conteúdo, coragem, ou as duas coisas juntas?”, disse.

Sobre o assunto Republicanos confirma filiação de mourão, que deve concorrer ao senado pelo RS

Em menos de um ano, governo Bolsonaro muda direção-geral da Polícia Federal

Candidatos ignoram proibição e escancaram campanha política

Aliado de Bolsonaro, Republicanos no CE mantém diálogo com base e oposição para viabilizar chapa

Em resposta, Moro afirmou que iria dialogar com seu adversário apenas se ele abandonasse sua “postura agressiva”. “O Ciro, 1º, tem que largar essa postura dele ofensiva e agressiva para dialogar. Eu me disponho a apresentar o meu projeto como tenho feito”, afirmou

Tags