Câmara teve sessão na Quarta-Feira de Cinzas; Assembleia, não

O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) funcionou na Quarta-Feira de Cinzas, 2, diferentemente do da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Vereadores votaram projeto de lei complementar (nº 06/2022) sobre a reforma da Previdência de Fortaleza, aprovada ano passado sob protestos e sancionada pelo prefeito José Sarto (PDT).



O objetivo da mensagem enviada foi protocolar: transferir o início da cobrança da novas alíquotas dos servidores (14%) e patronal (28%) para 1º de agosto de 2021, retirando o mês de julho do alcance da nova regra.



Fortaleza ficou irregular no Cadprev, responsável pela emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), por não ter cobrado as novas alíquotas referentes ao mês de julho, como estava previsto.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como alega o Executivo no texto enviado aos vereadores, "questões operacionais" fizeram com que as novas alíquotas incidissem na folha de agosto. A exigência federal, portanto, foi de que a legislação municipal se adequasse ao incidente.



O prazo para renovação do CRP se encerra em 6 de março deste ano, razão pela qual os parlamentares aprovaram o texto em definitivo sem estender debates. O CRP irregular inviabiliza repasses federais voluntários, celebração de convênios e empréstimos, por exemplo.



"Nós estamos garantindo que a cobrança da previdência será a partir do dia 1 de agosto. Se nós não aprovarmos essa mensagem, a prefeitura terá que cobrar os 14% do mês de julho. Essa exigência é a secretaria nacional da previdência que está fazendo", frisou Gardel Rolim (PDT), líder do governo Sarto na Casa.

A Assembleia Legislativa, ao não realizar sessão, foi exceção entre os poderes. Governo do Estado e Tribunal de Justiça anunciaram funcionamento normal no Ceará durante Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas. O mesmo ocorreu na Câmara e na Prefeitura de Fortaleza.

Órgãos do Governo Federal tiveram ponto facultativo.

Tags