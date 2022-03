Às vésperas de abertura da janela partidária, pré-candidatos se reúnem para discutir futuro eleitoral

Objetivo do encontro é discutir a respeito da realidade de cada sigla partidária, além de apresentar deliberações sobre o futuro do bloco de partidos

Com o início da abertura da janela partidária, um grupo de pré-candidatos se reúne nesta quarta-feira (2), às 17 horas, na área nobre da Assembleia Legislativa, para debater os rumos que cada sigla tomará durante as eleições deste ano.

O deputado Evandro Leitão (PDT), presidente da AL-CE, vai comandar o encontro acompanhado do líder do governo Júlio César Filho, deputado pelo Cidadania e que deve migrar para o PT. Na reunião que irá contar com a participação de 20 pré-candidatos, será discutido o atual espectro político no estado.

Sobre o assunto Assembleia aprova projeto que atualiza remuneração mínima de servidores estaduais para R$ 1,2 mil

Movimentos das polícias estimulam candidaturas a governador e senador

Novo lote do vale-gás Ceará será entregue no dia 15; veja quem tem direito

Camilo Santana sanciona reajuste de 33,34% para professores da rede estadual

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diversos partidos convidaram o bloco para o encontro, entre eles estão Cidadania, PT, PSDB, Patriotas, PSB e PRTB. O propósito dessa reunião é dialogar a respeito da realidade de cada sigla e mostrar deliberações sobre o futuro do bloco.



Tags