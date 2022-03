Ministro Marcos Pontes assume pré-candidatura a deputado pelo PL

O "ministro astronauta" Marcos Pontes assumiu nesta terça-feira, 1º de março, a intenção de disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo, como já vinha se falando nos bastidores. Com isso, ele deixará a liderança do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) até o fim do mês. A candidatura de Pontes será pelo Partido Liberal (PL), que é presidido pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto. Também é o mesmo partido ao qual se filiou recentemente o presidente Jair Bolsonaro.

"Sim, eu sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo", afirmou Pontes, em entrevista coletiva à imprensa durante a Mobile World Congress (MWC), evento de telecomunicações que ocorre esta semana na cidade de Barcelona, na Espanha.

Pontes disse que seguirá acompanhando as ações do MCTI após sua saída. "Todas as coisas vão continuar operando normalmente por lá", comentou.

Seu substituto na pasta já está praticamente definido, mas ele deixou o anúncio para Bolsonaro. O novo ministro será alguém da própria pasta para se evitar uma quebra na sequência dos trabalhos, explicou.

O PL também estaria articulando uma candidatura do general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A ideia é que ele concorra a uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Dessa forma, o grupo de Bolsonaro reforçaria suas posições nas disputas ao Congresso, ocupando espaços importantes nos maiores colégios eleitorais do País.

