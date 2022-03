Jogo Político desta terça, 1°, recebe ex-senador Inácio Arruda; assista ao vivo

Com participação do ex-senador Inácio Arruda e do doutorando em Relações Internacionais Gustavo Oliveira, o Jogo Político de hoje vai discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia

A guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao 6º dia com as forças de Vladimir Putin aumentando a onda de ataques contra cidades importantes do país adversário. Apesar das sanções econômicas e da resistência dos soldados ucranianos, o presidente russo não parece disposto a recuar. O Jogo Político desta terça-feira, 1º de março, analisa os últimos acontecimentos do conflito e traz perspectivas sobre os rumos que ele tomará a partir de agora, além de discutir os efeitos da nova guerra na geopolítica mundial.

Acompanhe ao vivo:

O programa de hoje, apresentado pelo editor de Política Ítalo Coriolano, recebe o ex-senador Inácio Arruda e o doutorando em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP) Gustavo Oliveira para falarem sobre o tema.

No quadro Alguém me disse, o jornalista Guálter George conta novos bastidores da política e dessa vez vai falar sobre os bastidores agitados da advocacia no Ceará com a briga dos advogados pelas duas vagas de desembargadores abertas recentemente pelo Tribunal de Justiça.

Você pode assistir a transmissão ao vivo nos perfis do O POVO nas redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube). É logo mais, às 17h30min. Até já!

