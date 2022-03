Aliado de Bolsonaro, Republicanos no CE mantém diálogo com base e oposição para viabilizar chapa

O presidente do Republicanos no Ceará, vereador Ronaldo Martins, garantiu, nesta terça-feira, 1º de março, que o posicionamento do partido no estado ainda é de apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Em nota, o parlamentar, membro da bancada de oposição da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), disse que segue a orientação do dirigente nacional da sigla, deputado Marcos Pereira.

Quando o assunto são as eleições deste ano, no entanto, Ronaldo confessou que pretende manifestar, no Ceará, apoio a quem ajudar a sigla a formar chapa que ajude a eleger, no mínimo, dois deputados federais e três deputados estaduais. "Estamos conversando com os candidatos a governador pessoalmente e quem se propor aqui a nos ajudar a montar essa chapa para que a gente possa passar dessa quantidade de deputados eleitos, terá o apoio do Republicanos", reforçou.

Nos últimos meses, Martins tem dialogado com lideranças da base governista em busca de apoio para formação de chapas. Com a perspectiva de conseguir 600 mil votos projetados pela direção nacional, ele também vem mantendo conversas com o pré-candidato ao governo estadual pela oposição, deputado Capitão Wagner (Pros), possível futuro presidente estadual do partido recém-criado União Brasil. Na eleição para presidente, Wagner é aliado e apoiador da reeleição de Bolsonaro.

No cenário nacional, contudo, a relação entre Republicanos e o presidente da República é de afastamento. Segundo reportagem do Estadão, nos bastidores, apesar de fazer parte da base do governo federal no Congresso Nacional, Marcos Pereira declarou que, até então, Bolsonaro só havia atrapalhado o crescimento do partido.



Em entrevista, o líder da sigla na Câmara, deputados Vinícius Carvalho (SP), reforçou a insatisfação. Ele defende que falta “lealdade” e “respeito” por parte do governo. Com o período de janela partidária prestes a iniciar desde 3 de março a 1.º de abril, ele também critica a ação do Planalto de orientar parlamentares a privilegiarem o PL na hora de trocar de legenda.

De acordo com Carvalho, com a orientação a aliados para se filiar prioritariamente ao PL, pelo menos um deputado do Republicanos vai abandonar a legenda para seguir a indicação do Planalto. Em outro gesto de afastamento com Bolsonaro, o partido avalia anunciar neutralidade na eleição presidencial.

Na última semana, o vice-presidente Hamilton Mourão confirmou que irá se filiar ao Republicanos para disputar um cargo ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Segundo Carvalho, nem a oferta de ministérios em um eventual segundo mandato de Bolsonaro nem a filiação do vice-presidente pode resolver a questão. “Nós não vivemos no tempo do futuro. Nós vivemos no hoje.”

“Nós não queremos cargos, queremos ser reconhecidos e respeitados pelo potencial que nós temos e pela relevância política que nós temos”, disse o líder. “Nós queremos ser respeitados", completou o parlamentar ao Estadão.