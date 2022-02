Veja o que aconteceu na reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU 

A sessão extraordinária da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) realizada nesta segunda-feira, 28, foi marcada por fortes pronunciamentos e críticas do ataque russo ao território da Ucrânia. Os pontos principais da discussão são a demanda generalizada por um cessar-fogo imediato, a preocupação com os milhares de civis ucranianos afetados pelo combate e o temor de uma guerra nuclear.

Um deles foi feito pelo secretário-geral do organismo, António Guterres, que pediu paz e esforços conjuntos para o atendimento das pessoas que hoje sofrem com a guerra. “Peço à comunidade internacional que mobilize também recursos para atender a todos os afetados por essa crise e grupos vulneráveis, porque o número dessas pessoas vai aumentar à medida que a luta avança”, disse Guterres, após mencionar iniciativas adotadas pela ONU diante do conflito deflagrado pela Rússia.

A reunião emergencial da Assembleia tem caráter raro e tem o propósito de avaliar se condena ou não a invasão de tropas russas no território vizinho. Esta é a décima primeira vez que o órgão convoca sessão extraordinária desde 1950.

Guterres informou que foram mobilizados U$ 20 milhões de um fundo emergencial por parte do organismo internacional para alocar verbas em diferentes partes do território ucraniano. “Isso vai nos permitir prover água, comida, abrigo”, disse o secretário-geral. Segundo o pronunciamento, uma agência vai coordenar a ajuda humanitária em associação com o governo local e irá também apoiar o time da ONU que atua no país para socorrer a população.

O secretário-geral disse ainda que haverá parceiros “dentro e fora do país” e que a ONU tem dois apelos no momento. Um deles faz menção às necessidades do contingente que está na Ucrânia e o segundo diz respeito ao interesse dos que estão atravessando as fronteiras e buscando refúgio em outros países.

“É essencial que a segurança da ONU e de seus colaboradores seja garantida de acordo com a lei internacional e que o acesso das pessoas vulneráveis seja garantido. Peço a todos os lados que garantam a liberdade de movimento do pessoal da ONU e a entrega de ajuda humanitária”, disse Guterres.

“Temos que nos mover na direção da paz”. A ajuda humanitária é vital, mas não é uma solução. É simplesmente tratar os piores impactos do conflito. A verdadeira solução é a paz”, invocou o emissário. Ele reforçou que o ataque à Ucrânia “desafia a lei internacional e a Carta da ONU”.

Como um dos elementos que classificam a relação a crise humanitária na Ucrânia, Antônio lembrou o desespero da população à procura de abrigo em estações de metrô e outros pontos das cidades atingidas. O secretário avaliou que o ataque russo estão afetando não somente alvos militares, mas também civis.

“Essa violência que aumenta leva à morte de civis, incluindo crianças. Isso é totalmente inaceitável. Basta”, condenou Guterres, ao pedir que os soldados retornem para suas trincheiras e que haja uma mobilização pela paz, completou Gutierres.

Solução coletiva



“É imperativo que falemos em nome das mulheres, crianças e homens que se encontram aprisionados na linha de fogo, é imperativo que busquemos todos os canais disponíveis para conter a situação, desescalar as tensões e buscar uma solução pacífica em conformidade com o direito internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas. Não há ganhadores, se não, incontáveis vidas perdidas, destroçadas”, declarou durante o discurso de abertura Abdulla Shahid, presidente da septuagésima sexta sessão da Assembleia Geral Extraordinária da ONU.

“Lembremos que fundamos as Nações Unidas para manter a paz e a segurança internacional e, com esse fim, tomar medidas coletivas efetivas para a prevenção e eliminação das ameaças à paz e para trazer, com meios pacíficos, uma justa solução das controvérsias internacionais”, completou Shahid. Ele destacou que a negociação em Belarus é um sinal de esperança para o fim da guerra.

Brasil

Após uma série de discursos de países que condenaram a Rússia na Assembleia Geral da ONU emergencial, o representante do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), embaixador Ronaldo Costa Filho, reiterou a postura brasileira em busca do diálogo.

“Essa situação não justifica de forma alguma. O uso de força contra a soberania e integridade territorial de qualquer Estado-membro vai contra as normas e princípios mais básicos e é uma violação clara da Carta da ONU“, disse Costa Filho. “O Brasil reforça seus pedidos de um cessar-fogo imediato na Ucrânia, bem como o respeito pelo direito humanitário internacional”, defendeu.

Em meio a ordem do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para que militares russos deixem de prontidão o arsenal nuclear do país, Costa Filho também pediu cautela para não ampliar as tensões na Europa Oriental. O embaixador brasileiro afirmou ainda que o enfraquecimento do Acordo de Minsk foi uma consequência de ações de todos os lados.

A falta de aplicação do tratado é um dos motivos que a Rússia usa para justificar a invasão à Ucrânia. “Vemos uma sucessão de eventos que se não forem contidos em breve levarão a um confronto muito mais amplo. Todos sofreram, não só aqueles envolvidos na guerra”.

Nova Guerra Fria

"Não há nada a ganhar" com uma nova Guerra Fria, declarou o embaixador da China na ONU, Zhang Jun, ao tomar a palavra. "A Guerra Fria acabou há muito tempo. A mentalidade da Guerra Fria baseada no confronto de blocos deve ser abandonada. Não há nada a ganhar com o início de uma Nova Guerra Fria", frisou Zhang.