Portais bolsonaristas exploram brechas do YouTube para propagar fake news e se manter no ar

Uma análise realizada pelo jornal O Globo, em parceria com a consultoria Novelo, constatou que brechas em regras estipuladas pelo YouTube têm permitido que canais com vídeos deletados da plataforma por fake news sobre a pandemia da Covid-19 permaneçam no ar. Um dos casos envolve o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o pastor Silas Malafaia, onde o bloqueio não foi determinado para ambos mesmo com a reincidência no desrespeito às regras internas.



A análise constatou que o senador e filho do presidente Jair Bolsonato já teve quatro vídeos retirados do ar pela plataforma. O primeiro conteúdo aconteceu em julho de 2020, e o segundo, em janeiro de 2021. Em dezembro do ano passado, o parlamentar esteve envolvido com uma exclusão de material por 20 dias por violação da política do YouTube sobre o assunto.

Segundo a plataforma, esse foi o primeiro aviso ao canal. No entanto, dados da afirmam que a conta do senador foi alvo de remoções antes, devendo então ter sido punida ao menos com um bloqueio de sete dias, o que não aconteceu. Segundo O Globo, procurado, o YouTube não esclareceu o critério adotado.

Sobre Malafaia, quatro vídeos foram excluídos. Segundo a reportagem, as duas últimas remoções ocorreram nos dias 12 e 13 de janeiro, após ataques à vacinação infantil. Considerando as regras da rede, o canal deveria ter sido alvo, pelo menos, de um bloqueio de duas semanas. Novamente procurado, o YouTube também não comentou o critério adotado neste caso.

No geral, o levantamento da registrou 41 vídeos tirados do ar nos últimos 90 dias em 33 canais bolsonaristas. Do total, menos de 22 publicações tratavam da Covid-19. Segundo o YouTube, as punições são tomadas por desrespeitos a regras que e envolvam infração grave, como spam e pornografia. Já no caso sobre a Covid, é executado um sistema de avisos. No entanto, o permite que um perfil descumpra seguidamente os parâmetros e receba advertências mais brandas, como bloqueios temporários, sem risco de exclusão permanente, caso as remoções ocorram fora de um intervalo de 90 dias.

O GLOBO informou que, na primeira violação, é emitido um alerta, enquanto na segunda vez, há o impedimento de postar novos conteúdos por sete dias. No terceiro episódio (caso ocorra dentro de 90 dias, contados a partir da primeira ocorrência), a restrição de publicação se estende por 14 dias. Por fim, se o dono do perfil cometer outra infração no mesmo período de 90 dias, o canal é removido permanentemente. Ao longo desse processo, os canais podem recorrer das remoções, o que pode reverter as punições e “zerar” a contagem.

